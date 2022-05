30 mois après son échec à Genk, Felice Mazzu peut-il réussir à Anderlecht ?

Anderlecht a donc décidé de donner les rênes de l’équipe à Felice Mazzù. Brillant à Charleroi et à l’Union, le coach de l’année avait vu son aventure à Genk tourner court. Qu’est-ce qui a changé depuis son passage dans le Limbourg ? Peut-il cette fois réussir dans un "grand" club ? Quels sont les atouts et les faiblesses du technicien carolo ?



Depuis son échec à Genk, 30 mois ont passé pour Felice Mazzù. En 2 ans et demi, Mazzù s’est reconstruit jusqu’à devenir aujourd’hui le coach hype du plateau. A l’Union il a dirigé un noyau cosmopolite où l’Anglais était la langue véhiculaire.



A Anderlecht, un club où traditionnellement la direction fait bloc derrière son coach, il sera soutenu en interne… bien davantage qu’il ne le fut à Genk. Même si inévitablement sa méconnaissance du néerlandais va refaire jaser dans la presse flamande, très influente, surtout que le Sporting a une envergure nationale, bien plus que Genk, club ancré dans son Limbourg.

Mais Mazzù arrive aussi en position de force car, côté staff, il sera essentiellement épaulé de personnes qu’il a choisies… ce qui n’était pas le cas à Genk.

Reste que le Carolo est surtout connu pour sa fibre humaine, qu’il devra adapter à la multinationale bruxelloise. Il est habitué à brasser des valeurs de collectif, de solidarité et de travail… pas vraiment l’ADN de l’institution mauve.



Mazzù est aussi un coach réputé défensif, habitué à construire ses succès sur un football de contre – à adapter donc au foot dominant attendu à St-Guidon. Enfin, il devra poursuivre le fameux Process mauve basé sur les jeunes… mais là aussi, petit bémol, Mazzù est surtout réputé pour travailler avec des joueurs d’expérience.

Alors bon ou mauvais casting ? La seule vérité au final, ce sera les résultats.