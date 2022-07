30 idées de balades à vélo qui allient plaisir de la nature et découvertes du patrimoine !

Faire du vélo est un vrai plaisir et nous sommes nombreux à vouloir profiter de l’été pour sillonner les routes de Belgique à bicyclette. Si vous êtes à la recherche d’un itinéraire original qui mêle beaux paysages et découvertes du patrimoine, nous vous avons trouvé le guide parfait : "Routes de la bière en Belgique : 30 balades à vélo le long des abbayes et des brasseries".

Kristien Hansebout est journaliste spécialisée dans le cyclisme et passionnée par le tourisme. Elle a déjà écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et co-signe un nouveau guide qui vous emmène à vélo à la découverte de notre patrimoine brassicole. "Je suis née à la côte flamande mais mon cœur est en Wallonie depuis de nombreuses années. Quand j’étais petite, je voulais être cycliste professionnelle comme Eddy Merckx. C’était dans les années 70 et à cette époque, on m’a dit que le cyclisme était réservé aux hommes. Je suis donc devenue journaliste, je me suis spécialisée dans le cyclisme et c’est bien aussi !" nous confie la journaliste avec le sourire aux lèvres. Kristien connaît la Wallonie comme sa poche ! "Je fais en moyenne 4000 km à vélo par an. La Wallonie, je l’ai faite en long et en large. Avec ce guide, j’ai souhaité mettre en avant la beauté des paysages, la découverte de villages pittoresques et les arrêts gourmands !"

Ce livre s’adresse à tous les amateurs de cyclisme, que vous soyez chevronné ou débutant ! Chaque itinéraire vous propose en effet deux parcours : un long et un court. Pour ne pas se perdre, il suffit de suivre les points-noeuds explique Kristien : "Le réseau des points-noeuds existe depuis de nombreuses années en Flandre. Il comprend des milliers de pistes cyclables calmes et sûres. En Wallonie, un grand travail de développement de réseaux a été effectué ces dernières années et est toujours en cours. Les points-noeuds sont des intersections d’un ou de plusieurs trajets. Chaque point-noeud porte son propre numéro et ces numéros sont indiqués sur des panneaux verts le long de la route que vous suivez." Pas de panique : les road-books et les cartes d’itinéraires sont tous téléchargeables sur le site de Point-Noeud via un code personnel lié au guide de Kristien. Pour chacun des itinéraires proposés, Kristien vous a indiqué consciencieusement ce qu’il y a à découvrir sur le trajet : des paysages photogéniques, des châteaux célèbres, des villages authentiques, de bonnes adresses où se restaurer. La journaliste est aussi une grande épicurienne : "C’est en testant tous les trajets que j’ai fait de belles découvertes que j’avais envie de vous partager." Nous avons rencontré Kristien et l’avons suivie sur un de ses itinéraires préférés, en plein cœur du pays de Herve : "J’adore venir ici pour les paysages à 360 degrés et pour les découvertes gastronomiques !"