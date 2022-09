30% de victoires sur les courses d’un jour : la stat encourageante d’Evenepoel et Van Aert avant les Mondiaux

La course en ligne de dimanche aux Mondiaux de cyclisme de Wollongong approche à grands pas. La Belgique fait évidemment office de nation référence et pourra compter sur deux atouts redoutables, Remco Evenepoel et Wout van Aert, pour tenter de ramener le maillot irisé à la maison 10 ans après le sacre de Philippe Gilbert.

Il faut dire que les deux hommes savent comment faire mouche sur les courses d’un jour. Comme le souligne le compte Cycling Statistics qui épluche les chiffres du cyclisme sur Twitter, Evenepoel et van Aert flirtent avec un ratio d’une victoire toutes les trois courses sur les courses d’un jour disputées ces trois dernières saisons (2020, 2021, 2022).

Parmi les prétendants à la victoire aux Mondiaux, nos représentants sont ceux qui présentent le meilleur ratio courses disputées/victoires. Avec 5 succès en 16 courses, Evenepoel a remporté 31% des courses d’un jour auxquelles il a pris part. Wout van Aert tourne autour de 29% avec ses 8 succès en 28 courses.