"30-day water gallon challenge" : le défi de boire 4,5 litres d’eau, initié par TikTok

S’il est vrai que le corps est composé à plus de 65% d’eau et qu’il s’en déleste, en moyenne, de 3 litres par jour, une consommation extrême peut entraîner des effets néfastes sur la santé. "La consommation excessive d'eau peut être source d'hyponatrémie", alertait sur Twitter le ministère français des Solidarités et de la Santé lors de la vague de canicule le 18 juillet dernier.

Cette anomalie biologique se caractérise par une diminution de la concentration de sodium dans le sang.

"Elle peut être parfois la conséquence d’un apport excessif d’eau par rapport au sel ou d’un excès de perte de sel par rapport à l’élimination en eau", précise le ministère dans une fiche informative.

Pour l’éviter, il est recommandé de "ne pas dépasser un apport de 1,5 litre d’eau par jour en plus d’aliments déjà riches en eau", poursuit le ministère de la Santé.