30 bourses octroyées par la ministre Morreale pour faire croître les coopératives

Dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, la ministre Christie Morreale, en charge notamment de l’emploi et de l’action sociale, vient de délivrer une enveloppe de 1,9 million d’euros dans le but de créer ou développer des sociétés coopératives.

Depuis une dizaine d’années, le réseau paysan (actuellement situé à Libramont et bientôt à Marbehan) met en relation des producteurs et des vendeurs soucieux d’une alimentation locale et durable. Aujourd’hui, la coopérative a bénéficié d’une bourse wallonne et souhaite aller plus loin en incluant le dernier maillon de la chaîne : les consommateurs. "On voulait vraiment développer cet axe 'réseau paysan citoyen' et donc de permettre à Monsieur et Madame tout-le-monde, qui se questionnent sur la manière dont ils se nourrissent, de pouvoir joindre des instances décisionnelles en lien avec ces thématiques", nous explique Ariane Charrière, membre du réseau paysan.

1,9 million d’euros pour 30 coopératives

Avec 78.000 euros, le réseau paysan souhaite notamment organiser des rencontres et des débats pour créer un lien social entre tous les acteurs. C’est tout à fait l’objectif recherché par Christie Morreale, la ministre wallonne de l’emploi et de l’action sociale. "Cela permet aussi de créer de l’emploi, d’avoir une valeur sociale ajoutée en économie sociale et de pouvoir diversifier, de créer un maillage au sein des hubs logistiques", explique la ministre wallonne de l’emploi et de l’action sociale. Outre cet aspect, un autre objectif recherché est de favoriser l’économie sociale, considérée comme "plus résiliente et plus éthique", selon Christie Morreale. De quoi permettre de créer de l’emploi, non-délocalisable, avec la main-d’œuvre non-qualifiée et de redistribuer les dividendes au sein même de ces sociétés.

Si aujourd’hui le réseau paysan n’a plus son magasin et se concentre sur l’aspect logistique, il compte sur le soutien de ses anciens clients pour déboucher sur des pistes de réflexion. "C’est avant tout la création d’une communauté et d’un cercle de réflexion qui va pouvoir définir des actions intéressantes à mettre en place", ajoute Denis Amerlynck, un autre membre du réseau paysan. Au total, l’enveloppe délivrée par la ministre s’élève à 1,9 million d’euros. Sur les 30 coopératives lauréates, 6 se trouvent en province de Luxembourg. Pour rappel, le secteur de l’économie sociale compte 6.328 entreprises près de 154.000 emplois en Wallonie.

Voici la liste des 30 opérateurs retenus :

Province de Liège

Basse-Meuse Développement asbl d’Oupeye, Step Entreprendre de Liège, Le Logis des Fées de Verviers, Comptoir Ressources Créatives de Liège, Atelier Vélo de la commune de Liège, Nicolas Ancion de Liège, Ferme 3.Zéro de Herve, Les Débrouillardes d’Evere (qui vont s’implanter à Seraing).

Province de Namur

Ethiquable d’Andenne, Comptoir Paysan de Beauraing, Bel’Grains de Gembloux, Fédération Ressources de Namur, Les Maisons Partagées du Nouveau Chapitre de Fosses-la-Ville, La Ressourcerie namuroise de Suarlée (Namur), Gil Leclercq de Hamois, Emissions Zéro de Namur, Eau Noire asbl de Couvin, Coopéos T. de Fernelmont, Houblonnière de la Chistrée de Jemeppe-sur-Sambre, Buissonville and Co de Buissonville.

Province de Luxembourg

Solidairement asbl de Meix-devant-Virton 3B – Bricolage, Bécane, Brocante de Marche-en-Famenne, Habilux asbl de Bastogne, Axel Colin de Manhay, Réseau solidairement de Libramont, La Mauvaise Herbe de Grune.

Province de Hainaut

Wapicowp d’Ath (Lanquesaint).

Province du Brabant wallon