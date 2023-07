30 ans du décès de Léo Ferré, la quintessence de l'anarchisme dans l'histoire de la chanson francophone

Il y a 30 ans, le 14 juillet 1993, s'éteignait Léo Ferré. Pour lui rendre hommage, nous vous proposons de redécouvrir l'émission Un air de famille que Réal Siellez lui a consacrée. Dans cette émission, Réal Siellez imagine l'arbre généalogique fictif d'un artiste... L'occasion de rendre hommage en musique à ce poète de la chanson française.

Léo Ferré disait "que pour tout bagage on a sa gueule" et quelle gueule ! Il est la quintessence de l’anarchisme dans l’histoire de la chanson francophone… Chanteur tout terrain, des cabarets aux barricades, des salles modestes aux orchestres philharmonique, rien n’arrêtera cet enragé des notes et des mots.

Son regard est lumineux mais il semble souvent sombre, ses textes sont poésies mais avec des termes terre à terre… Et même si les tubes pleuvent, il semble compliqué à cerner… Il entre en musique avec amour et colère… Il est incarné par les tempêtes qu’il interprète…

Sa flamme rageuse s’éteindra le 14 juillet 1993 après 28.083 jours sur cette terre.

Beethoven, le père marquant de Léo Ferré

Petit, Léo Ferré assiste à une répétition du chef d’orchestre italien Arturo Toscanini. Ce dernier le voit, vient le chercher et lui demande ce qu’il fait là. "Je suis venu écouter votre musique monsieur." Et il lui répond : "Ce n’est pas ma musique, viens, maintenant, tu vas écouter Coriolano de Beethoven". C’est à ce moment-là que Léo fait cette rencontre majeure avec le compositeur.