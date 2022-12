30 ans des Taloche : découvrez les secrets cachés du sketch "L’enterrement"

À l’occasion du 30e anniversaire de carrière des frères Taloches, on vous propose de découvrir 5 émissions humoristiques présentées par Alex Vizorek en compagnie du duo d’humoristes. Au programme, un moment de rire et de partage assuré par le top de l’humour belge et francophone. Cette édition inédite vous fera découvrir ou redécouvrir les secrets de la longue et fructueuse carrière des Frères Taloche.

Rendez-vous ce dimanche 11 décembre pour un quatrième épisode. Fous rires, surprises et moments d’archives exclusifs seront au menu.