"30 ans de sensualité" : Axelle Red fête ses 30 ans de carrière et de succès dans une nouvelle tournée

Axelle Red était l’invitée du 8/9 à l’occasion de ses 30 ans de carrière, qu’elle fêtera sur scène en Belgique pour sa tournée 30 ans de sensualité. L’occasion aussi de se souvenir de tous ses succès.

En 1993, Axelle Red sort son titre emblématique Sensualité. Treize albums plus tard, on ne compte plus le nombre de succès qu’elle a produits. À tâtons, Parce que c’est toi, Je t’attends, Ce matin, Manhattan Kaboul… Tant de chansons qui ont marqué leur public. Un succès que n’imaginait pas la chanteuse : "ça ne se prévoit pas", explique-t-elle. "Je me suis toujours dit : si je réussis à avoir un standard dans ma vie, je serais vraiment la plus heureuse."

J’essaie d’écrire quelque chose qui peut être intemporel et universel.

Pour fêter ces trente ans d’une carrière, Axelle Red sera accompagnée de l’Antwerp Philharmonic Orchestra sur les scènes belges, dont celles de Bruxelles et Tournai. Retrouvez toutes les informations et les réservations pour les concerts.