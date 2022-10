30 ans de Nuits fauves

Par la suite, d’autres films ont évoqué le SIDA. Il y a eu bien entendu "Philadelphia" en 1993 avec Tom Hanks mais aussi "N’oublie pas que tu vas mourir" en 1995 de et avec Xavier Beauvois, "Les témoins" en 2007 avec Emmanuelle Béart (un film d’André Téchiné) et "120 battements par minute" aux multiples récompenses comme le Grand Prix à Cannes et ses 6 César (dont celui du Meilleur Film) en 2018. Des films à voir et revoir pour nous rappeler que le SIDA fait encore partie de nos vies, de nos morts, qu’il se transmet toujours et qu’il faut encore et toujours rester vigilants et se protéger !