30 ans de la mort du roi Baudouin : témoignages des premières heures, de la ferveur populaire et des funérailles

Sans conteste, le Roi Baudoin a marqué son époque, son pays et ses citoyens. Décédé à l’âge de 62 ans suite à une crise cardiaque, l’annonce de sa mort a bouleversé et choqué toute la Belgique. Présentateur du journal télévisé, Jacques Bredael s’en souvient comme si c’était hier : " Nous avons été réveillés ma femme et moi par un coup de téléphone. Je décroche et une personne m’explique avoir reçu un message du palais et que le roi est mort. J’appelle le palais en pleine nuit pour en être certain. Mais je me dis que si c’est une blague, ils vont me recevoir un peu fraîchement. On décroche tout de suite et me confirme le décès. Il était environ deux heures du matin. "