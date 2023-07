30 ans de la mort du roi Baudouin : "Sous son règne, on est passé d’une Belgique unitaire à un État fédéral"

Il y a trente ans, La Belgique est en pleine mutation, ce qui inquiète les Belges. "La Belgique sortait aussi d’une grande réforme de l’État", rappelle l’historien. "Il y avait 40.000 Belges qui manifestaient contre le séparatisme au mois d’avril précédent donc il y avait des craintes pour l’avenir du pays. […]

On est passé sous le règne du roi Baudoin d’une Belgique unitaire à un État fédéral. La première réforme de l’État c’était en 1970 et on prévoit les communautés et les régions dans la Constitution. Mais on ne donne vie que progressivement, d’abord aux communautés et puis aux régions et c’est vraiment à la fin du règne de Baudouin qu’il y a cet accord pour aller vers une Belgique fédérale", poursuit-il.