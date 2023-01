30 ans de L'Arme Fatale III : quand Gibson et Glover ont enfin réussi leur première arrestation

Bien que ce 3ème opus a fêté ses 30 ans en 2022 (coucou le coup de vieux), il n'en reste pas moins sans surprise !

Au programme : action, cascades, humour et l'épatante Renè Russo viennent faire de ce film une réussite spectaculaire. Le duo de choc Mel Gibson & Danny Glover se connaît et s'entend comme chien et chat, ce qui rend de nombreuses situations hilarantes et d'un naturel surprenant.