30 ans de GSM, vraiment ? De quand date réellement cette petite révolution...

Ce n'est qu'au tout début des années 1990, lors de la seconde génération, que se développe en Europe la technologie dite GSM, pour "Global System for Mobile communications", après une dizaine d'années de travaux. Elle repose sur un système numérique cette fois, c'est-à-dire que les données sont cryptées. Les conversations peuvent se faire de manière intercellulaire, il n'y a donc plus autant de coupures de réseau ni d'interférences de fréquence.

Pour la première fois, on peut envoyer des messages, les SMS (le premier aura lieu en 1993 grâce à la société Radiolinja en Finlande). En prime, la numérisation permet d'accéder à l'autre révolution de la fin des années 90 : Internet. Dès avril 1993, la France et d'autres pays d'Europe lancent les premières offres commerciales de GSM. Proximus arrivera le 1er janvier 1994. Les années 2000 verront l'arrivée de la 3G, via la technologie UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), dont le débit est beaucoup plus rapide : 200 à 300 kbits de données en moyenne, contre 9 pour le GSM.