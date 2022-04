30 ans après, la mémoire du siège de Sarajevo plus que jamais d'actualité

Les accords de Dayton vont instaurer la forme actuelle de la Bosnie-Herzégovine : une fédération de deux entités, La Republika Serpska et ka Fédération croato-bosniaque, cette dernière étant elle-même composée des entités croate et bosniaque, avec une entité au statut particulier : le district de Brcko. Une construction complexe, qui vide quasiment la fédération de Bosnie-Herzégovine de toute substance, donnant une prééminence aux forces politiques nationalistes dans chaque communauté.

Ces forces nationalistes s’expriment d’ailleurs avec plus de force ces derniers mois, surtout du côté de la Republika Serpska.

La situation politique tendue, et l’économie qui ne démarre pas : autant de motifs pour un exode de la jeunesse bosnienne. Nebojsa Kalamanda, étudiant de 21 ans est écœuré par la corruption, les politiciens avides de pouvoir et l’absence d’avenir. Il n’a qu’une hâte, fuir le petit pays des Balkans où le système politique est cassé et où l’économie patine. Il vit à Banja Luka, quartier général de la Republika Srpska (RS), l’entité serbe du pays fracturé selon des lignes ethniques, mais espère gagner la Suisse une fois terminées ses études d’informatique.

Il espère ainsi échapper à une situation politique de plus en plus volatile. "L’insécurité est la raison principale", explique-t-il. "Je ne fais pas confiance aux hommes politiques. Toutes leurs promesses sont des mensonges".