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Ukraine - Україна

30 березня новини цього дня в Бельгії

30 березня новини цього дня в Бельгії
il y a 2 heures2 min
Par Charlotte Legrand

Майже тисяча українських дітей зараз навчаються у школах у Валлонії чи Брюсселі. Про це заявив міністр освіти.
Половина дітей пішла до початкової школи. Інші навчаються в дитячому садку чи старшій школі. Близько сотні молодих українців зараховані до так званих DASPA. Це школи, які спеціалізуються на прийманні дітей, які втекли з-за кордону.

Будуть виділені кошти, які дозволять створити більше "DASPA" у Валлонії та Брюсселі. Не дивно, що у великих містах країни найбільше запитів на реєстрацію в школах.
1/3 зареєстрованих у Бельгії українців є неповнолітніми, шкільного віку. У Бельгії навчання в школі є обов’язковим з 5 років і до 16 років.

 

Короткі літні канікули для школярів у Валлонії! Щойно була проведена реформа. Вона змінює так звані "шкільні ритми". Таким чином, у липні та серпні канікули будуть короткі, але кількість днів в період канікул навесні чи восени буде більше. Мета – дозволити дітям відпочивати більш регулярно. Але реформа не тільки радує людей! Бо у Фландрії шкільний календар не змінюється. Це ускладнить повсякденне життя деяких сімей, які мають дитину в школі у Валлонії та ще одну дитину у школі у Фландрії. Бельгія часом дуже складна країна!!!

Зараз у Парижі проходить гігантський судовий процес, за яким слідують багато бельгійців. Це суд над нападами в Парижі. 13 листопада 2015 року відбулося 3 теракти, внаслідок яких загинули 130 осіб.
На лаві обвинувачених, зокрема, є мешканець Брюсселя Салах Абдеслам: ключова фігура та єдиний хто вцілів після цих нападів. Сім'ї загиблих досі чекають пояснень щодо того, що сталося в ніч подій.

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Зараз у Парижі проходить гігантський судовий процес, за яким слідують багато бельгійців. Це суд над нападами в Парижі. 13 листопада 2015 року відбулося 3 теракти, внаслідок яких загинули 130 осіб.
На лаві обвинувачених, зокрема, є мешканець Брюсселя Салах Абдеслам: ключова фігура та єдиний хто вцілів після цих нападів. Сім'ї загиблих досі чекають пояснень щодо того, що сталося в ніч подій.

Про футбол, здається червоні дияволи в хорошій формі. Вони перемогли Буркіна-Фасо з рахунком 3–1. Це був товариський матч для бельгійців, але 7 країн, у тому числі Польща та Португалія, грали за кваліфікацію до чемпіонату світу та виграли свою путівку на це чудове змагання.

На завершення невелика екскурсія в космос
Російський космічний корабель "Союз" щойно повернув на Землю американського астронавта і двох росіян. Вони були на Міжнародній космічній станції. Станція, яка щойно змінила команду. Росіяни дозволили Сполученим Штатам стати лідером. Це доказ того, що в космосі росіяни, американці та європейці продовжують ладити...

Cet article s'adresse en priorité aux Ukrainiens arrivés en Belgique depuis le début du conflit. Dans cet article nous leur donnons quelques repères d'actualité.

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