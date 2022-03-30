30 березня новини цього дня в Бельгії

Майже тисяча українських дітей зараз навчаються у школах у Валлонії чи Брюсселі. Про це заявив міністр освіти.

Половина дітей пішла до початкової школи. Інші навчаються в дитячому садку чи старшій школі. Близько сотні молодих українців зараховані до так званих DASPA. Це школи, які спеціалізуються на прийманні дітей, які втекли з-за кордону.



Будуть виділені кошти, які дозволять створити більше "DASPA" у Валлонії та Брюсселі. Не дивно, що у великих містах країни найбільше запитів на реєстрацію в школах.

1/3 зареєстрованих у Бельгії українців є неповнолітніми, шкільного віку. У Бельгії навчання в школі є обов’язковим з 5 років і до 16 років.

Короткі літні канікули для школярів у Валлонії! Щойно була проведена реформа. Вона змінює так звані "шкільні ритми". Таким чином, у липні та серпні канікули будуть короткі, але кількість днів в період канікул навесні чи восени буде більше. Мета – дозволити дітям відпочивати більш регулярно. Але реформа не тільки радує людей! Бо у Фландрії шкільний календар не змінюється. Це ускладнить повсякденне життя деяких сімей, які мають дитину в школі у Валлонії та ще одну дитину у школі у Фландрії. Бельгія часом дуже складна країна!!!



Зараз у Парижі проходить гігантський судовий процес, за яким слідують багато бельгійців. Це суд над нападами в Парижі. 13 листопада 2015 року відбулося 3 теракти, внаслідок яких загинули 130 осіб.

На лаві обвинувачених, зокрема, є мешканець Брюсселя Салах Абдеслам: ключова фігура та єдиний хто вцілів після цих нападів. Сім'ї загиблих досі чекають пояснень щодо того, що сталося в ніч подій.