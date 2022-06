30.000 euros pour chaque jeune de 25 ans à investir dans leur avenir : Ecolo propose un capital universel de solidarité

Cette mesure coûterait 2,5 milliards d’euros par an et serait financée par un impôt de 1% sur le patrimoine du pour-cent des Belges qui sont les plus riches, ce qui assurerait son caractère redistributif. "La KUL avait calculé qu’en faisant cela, on pourrait obtenir quelque 6 milliards d’euros.

Notre proposition est de dédier la moitié de cette somme aux jeunes", avait indiqué samedi la coprésidente d’Ecolo Rajae Maouane, en dévoilant la proposition dans la DH.

Pour démarrer des projets, se lancer dans une formation, investir dans un premier accès au logement

Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo

"Un capital pour démarrer des projets, se lancer dans une formation, investir dans un premier accès au logement, c’est bénéfique pour le jeune mais aussi pour la société toute entière", a exposé Rajae Maouane, lors de ce congrès à Tour et Taxis.