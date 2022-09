3 victoires, 1 nul, 0 but encaissé : la semaine (presque) parfaite des clubs belges en coupes d’Europe, une aubaine pour le coefficient UEFA

La semaine a été belle, voire exceptionnelle pour nos quatre clubs belges engagés dans les trois coupes d’Europe, la Champions League, l’Europa League et la Conference League. Bruges a battu Leverkusen en LDC, l’Union s’est imposé contre son homologue berlinois en Europa, Anderlecht a gagné à domicile et Gand a partagé face à Molde en Conference. Le tout pour zéro but encaissé. De quoi booster notre coefficient UEFA et permettre à la Belgique de gagner de précieuses places au classement.

Grâce à ces trois victoires et ce partage, la Belgique vit une des meilleures semaines européennes de son histoire. Il faut remonter en 2019/2020 pour trouver la trace de trois clubs belges invaincus. Le Club Bruges avait partagé face au Galatasaray en Champions League, La Gantoise et le Standard s'étaient imposés face à Saint-Etienne et Guimaraes en Europa. En 2011, il y a déjà eu trois victoires de clubs belges en Europe la même semaine (de Bruges, d'Anderlecht et du Standard) mais Genk s'était incliné en C1.

Cette année, le départ en boulet de canon permet d'engranger des points vitaux pour le sacro-saint coefficient UEFA. Une bonne nouvelle au vu de la situation d’avant-saison qui était loin d’être réjouissante. Rien que l'année dernière, les Belges ont chuté à la 13e place mais aujourd’hui, ils pointent au neuvième échelon européen du coefficient UEFA, à égalité parfaite avec l’Autriche. Petite piqûre de rappel, pour qu’un pays obtienne un ticket qualificatif direct pour la C1, il faut qu’il soit dans le top 10. Une bonne nouvelle donc puisque la Belgique y figure à nouveau même si l’Ecosse, l’Autriche, la Serbie et la Norvège convoitent tout autant cette dixième place.