3 tubes que la reine Elizabeth II écoutait en boucle

Mais la reine Elizabeth s'est aussi déhanchée sur des morceaux plus endiablés. Ayant connu les heures de gloire du rock et de la pop britannique, parmi ses artistes favoris figure Gary Barlow, ancien membre du groupe Take That, dont faisait partie Robbie Williams. Et en 2006, Take That chantait Shine.

La reine Elizabeth II affectionnait particulièrement Gary Barlow : c’était d’ailleurs lui qui, en 2012, était chargée d'organiser le concert du Jubilé de diamant.