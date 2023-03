3 thrillers écrits par Barbara Abel qui ont vu le jour à la télé

Barbara sort en 2012 son roman Derrière la haine. Cette histoire met en scène deux couples de voisins qui s’entendent à merveille mais au vu du titre, on peut se douter que cette situation parfaite ne va pas durer. D’un côté du grillage, on retrouve Tiphaine et Sylvain, parents de Maxime, et de l’autre, Laetitia et David, parents de Milo. Ces deux couples sont devenus inséparables avec le temps. En plus, leurs enfants ont le même âge et grandissent ensemble tels des jumeaux. Ce tableau semble idéal jusqu’au jour où un drame fait tout basculer. Désormais, des sentiments de culpabilité, de vengeance, de paranoïa et de haine prennent place.