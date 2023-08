Placez votre animal devant un miroir. Un chien qui voit quelque chose devant lui aboiera par réflexe car il ne se reconnaîtra pas dans le reflet.

À l'inverse, des expériences ont démontré que le cochon, l'éléphant et le dauphin eux se reconnaissent lorsqu'ils voient leur silhouette. "On a conclu que ces animaux ont la capacité de prendre conscience d'eux-mêmes et de se projeter dans l'image en face d'eux. Ils se regardent donc dans le miroir et sont contents" explique Bénédicte Flament, signe d'intelligence donc.

Cette méthode a été mise au point pour la première fois en 1970 par le psychologique américain Gordon Gallup sur des chimpanzés.