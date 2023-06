3 succès en 5 rallyes pour Sébastien Ogier en 2023 : "En vitesse pure, on était les plus rapides sur les cinq rallyes"

58 : c'est dorénavant le nombre de victoires de Sébastien Ogier (Toyota) en WRC. Ce dimanche, l'octuple champion du monde a remporté le Rallye du Kenya. Il a devancé trois équipiers : Kalle Rovanpera, Elfyn Evans et Takamoto Katsuta.

"C'est un week-end mouvementé. Il a fallu se battre du début à la fin pour arracher cette victoire. La vitesse a été très bonne, la voiture marchait bien. Pas mal de petits soucis, à commencer par l'hybride vendredi et les crevaisons samedi. Ce matin, on a eu un petit impact qui nous arrache le coffre complet avec l'aileron. On a bouffé un paquet de poussière, ce n'était pas facile de finir. On a aussi dû faire une moitié de spéciale en mode routier. Coup de stress jusqu'au bout pour savoir si on allait finir. Le moteur avait sûrement perdu pas mal de performance pour la Power Stage. Ce succès est mérité", a précisé le Français, vainqueur de 3 rallyes en 5 apparitions en 2023, à notre micro.

Et d'ajouter : "Je me demandais où allaient s'arrêter les coups de malchance. En vitesse pure, on aurait pu gagner cinq fois sur cinq. On était les plus rapides sur les cinq rallyes. Il faut savourer. C'est un bon bilan. Mais vous me connaissez, j'ai quand même un peu de regrets. Il est temps de faire une pause, de profiter de l'été et de la famille. Une présence en Finlande au mois d'août ? Non, ce n'est pas prévu."