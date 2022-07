3 solutions anti-gaspi pour faire face à l'inflation.

Au mois de mai, les farines et les produits à base de céréales ont été les plus impactés par l'inflation. Il faut donc veiller à les préserver. On achète son pain non tranché, ce qui permet de le conserver plus longtemps. L'association France Nature Environnement partage une autre astuce : placer une pomme dans la corbeille à pain avant d'envelopper ce dernier dans un torchon. Cela permet de ne pas obtenir (trop vite) un pain à la croûte aussi dure que du béton !

Enfin, on n'oublie pas que l'on peut transformer du pain rassis en pain perdu en le réhydratant dans un mélange d'oeufs, de lait et de sucre vanillé. On peut aussi en faire des croûtons pour un gaspacho maison ou le réduire en poudre pour faire de la chapelure. Et on peut même le servir en dessert, transformé en pudding. Cela consiste à plonger n'importe quel type de mie dans une préparation à base de lait, farine, œufs, fruits secs et sucre, avant de passer le tout au four.