3 soirées de gala exceptionnelles pour le Festival international du rire de Liège !

15 ans de scène, ça se fête ! En fait, c’est 17, mais on ne va pas compter les deux dernières années, tout le monde sait pourquoi. Néanmoins, cela fait bel et bien 15 ans que Martin Charlier arpente les scènes de la Belgique francophone et qu’il squatte les plateaux télé et radio. Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, c’est donc enfin le moment pour Martin de jouer, pour la première fois, dans cette salle mythique qu’est le Forum de Liège. Un spectacle à découvrir en exclusivité le 15 décembre à 20h05 sur Tipik.

Avec Kody, Jean-Luc Fonck, Pablo Andres, Freddy Tougaux et Isabelle Hauben.