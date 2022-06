3 séries inspirées d’une histoire vraie à binge watcher absolument sur Auvio !

À la recherche d’une série passionnante ? Tipik a pensé à vous ! Ce 4 juillet à 20h05 le tant attendu dénouement de For life sera en TV. Et si vous prenez le l'histoire en route, pas de souci : elle est disponible en replay sur Auvio. La série s’inspire d’une vraie scandaleuse et vraie erreur judiciaire. Pour satisfaire vous envie sériephiles, on vous balance 3 séries inspirées de faits réels à binge watcher absolument sur Auvio !

Vous aimez les séries sur fond de vérité ? Vous trouvez que les histoires vraies renforcent l’intensité des scénarios et qu’elles sont parfois plus incroyables que la fiction ?

Ces 3 pépites sont à coup sûr faites pour vous. Voici 3 séries inspirées de la réalité et dispos’ sur Auvio.