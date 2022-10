3 sequels de films d’horreur à regarder à Halloween

Sorti la même année que Freddy 3, Evil Dead a ceci de particulier qu’il n’est pas spécifiquement un sequel – contrairement à ce que le chiffre 2 présent dans le titre pourrait faire croire – mais plutôt une parodie du film dont il s’inspire, à savoir Evil Dead, sorti, lui, en 1981.

Avec un scénario de base assez loufoque, fait de tête qui défonce à coups de tronçonneuse, de main contaminée qui attaque son propre corps, et de sang pas du tout réaliste, le spectateur se rend très vite compte qu’il s’agit d’une parodie. Cela n’a pas empêché le film d’être très bien accueilli par la critique et d’être érigé au rang de film culte. Il a lui-même connu d’autres suites et reboots.