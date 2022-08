3 raisons qui prouvent que "Rocky IV" est meilleur que les précédents films de la saga

Stallone s’est donc battu jusqu’au bout, autant sur et en dehors des plateaux de tournage. Et Rocky IV lui servira de déification à son personnage, bien plus que dans les précédents volets de la saga.

"Il se sert énormément de l’image du martyr" constate ainsi Boris Szames. "Rocky IV a une dimension très christique : on le voit ce martyr sur l’affiche où il est drapé du drapeau américain, on le voit également dans la séquence d’entraînement où il porte une grosse bûche. On a l’impression qu’il porte sa croix. C’est vraiment une image qui va rester et dont il va se servir jusque dans la promo du film puisqu’il explique qu’il s’est blessé, qu’il a frôlé la mort. C’est un véritable parcours du combattant".

"La vision sacrificielle du héros, c’est quelque chose de très cartérien plutôt que reaganien" précise Frédéric Gimello-Mesplomb. "Regardez Superman, dans la vie de tous les jours, il ne brille pas de manière exceptionnelle. On a ce côté handicap de départ (NDLR : Stallone est touché par une petite paralysie du visage depuis sa naissance) qui incarne le rêve américain. Le héros de Rocky est le rêve américain mais d’un autre côté, le rêve promu depuis de décennies bien avant Reagan, est un pays qui donne sa chance à chacun de pouvoir réussir, et qui donne sa chance aux plus faibles".