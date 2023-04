3 questions à Cyril Saugrain après la Flèche Wallonne : "Remco Evenepoel peut concurrencer Tadej Pogacar"

Et à la fin, c’est Tadej Pogacar qui gagne. Trois jours après son triomphe sur l’Amstel Gold Race, le Slovène de la formation UAE a récidivé ce mercredi en remportant la Flèche Wallonne devant Mattias Skjelmose et Mikel Landa. Rodrigo Beenkens a posé trois questions à notre consultant Cyril Saugrain après cette nouvelle victoire de "Pogi", la 12e en… 18 jours de course (!) cette saison.

Comment expliquer qu’il n’y a pratiquement pas de regret chez les deuxième et troisième ?

"On a quand même affaire à des grands champions dans ce peloton. Mais aujourd’hui, 99% des coureurs partaient en se disant que terminer 2e serait une victoire… car Pogacar semble vraiment intouchable. Il est au-dessus du lot".

Les absences de Vingegaard, Roglic ou Evenepoel ne diminuent-elles pas la valeur de la performance de Pogacar ?

"Les absents ont toujours tort. Donc non… et puis il a prouvé sur tous les autres terrains qu’il était le meilleur, le numéro 1 mondial. Charge à eux de venir se confronter à Pogacar. Lui vient sur toutes les courses, à eux de venir sur toutes les courses".

Dimanche, sur Liège-Bastogne-Liège, le meilleur coureur du monde affronte le champion du monde. Est-ce que Remco Evenepoel peut concurrencer Pogacar ?

"Oui, Remco peut le concurrencer. Va-t-il le faire ? Je ne sais pas. Au niveau de la fraîcheur, Pogacar arrive peut-être en fin de cycle – même s’il ne semble pas vraiment fatigué – alors que Remco arrive en début de cycle. Je vais jouer la fraîcheur et dire que Remco va rendre la course plus difficile. Il sera peut-être plus frais dans le final pour se séparer de Pogacar. Je pense qu’il doit arriver seul à la fin, comme l’a fait Pogi sur le Tour des Flandres".