3 questions à Cyril Saugrain après A Travers la Flandre : "Je mise sur un Tour des Flandres assez décousu !"

Christophe Laporte a remporté ce mercredi A Travers la Flandre, trois jours après avoir goûté à la victoire sur Gand-Wevelgem. Le Français avait admis dimanche que son coéquipier Wout van Aert était le plus fort, était-ce à son tour d'être le patron du côté de Waregem ? Rodrigo Beenkens a posé trois questions à notre consultant Cyril Saugrain au terme de cette édition très animée de Dwars door Vlaanderen.

Christophe Laporte était-il le plus fort ?

"Je pense que le plus fort a gagné. Il était toujours bien placé, et il est sorti en homme très solide. Tiesj Benoot était solide, mais dans le final, celui qui avait les meilleures jambes, c'était Christophe Laporte : dans les trois derniers kilomètres, il est le seul à avoir réussi à s'extirper, à la pédale, en costaud."

Qui est votre coup de cœur de la journée ?

"C'est génial de découvrir un coureur comme Oier Lazkano. Moi, je ne le connaissais pas. Il a pris ses responsabilités, et si l'échappée matinale va aussi loin, c'est aussi grâce à ses relais. Il s'est fait rattraper à six kilomètres de l'arrivée, et ensuite, il a trouvé le jus pour ressortir avec Neilson Powless. Je pense qu'Alexander Kristoff, son dernier compagnon d'échappée, sera surpris de voir son résultat. Celui-là, il faut le suivre !"

Quels enseignements peut-on tirer avant le Tour des Flandres, dimanche ?

"Les trois grands leaders, qui n'étaient pas là aujourd'hui, sont au rendez-vous physiquement, et une équipe domine, c'est la Jumbo-Visma. La formation Alpecin-Deceuninck est présente, elle a un leader solide, une équipe solide. Tous les autres savent qu'ils ne pourront pas suivre les grosses accélérations des trois leaders, on pourrait avoir un Tour des Flandres assez décousu, avec des mouvements qui partent d'assez loin."