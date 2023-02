3 questions à Cyril après le Circuit Het Nieuwsblad : "On peut s’attendre à un très grand champion en la personne d’Arnaud De Lie"

Il s’en est fallu de peu finalement pour qu’Arnaud De Lie ne remporte le Circuit Het Nieuwsblad. Mais Dylan Van Baarle s’est montré le plus fort. Cyril Saugrain revient sur les moments forts de la course.

Avec la victoire de Dylan Van Baarle au Circuit Het Nieuwsblad, c’est encore une fois et toujours la domination de Jumbo-Visma qui est à l’honneur comme l’a expliqué Cyril Saugrain au micro de Rodrigo Beenkens à l’issue de la course.

"Dylan Van Baarle était très solide, il l’a montré avec son raid devant. Malgré tout, la stratégie offensive avec toujours un coup d’avance pour Jumbo-Visma a fait la différence."

Au-delà du résultat, notre consultant est aussi revenu sur Arnaud De Lie qui confirme son potentiel sur ce genre de course : "On a la confirmation de ses qualités sur un terrain où on savait qu’il serait bon. Il vient chercher une deuxième place après avoir fait un travail énorme. Mais c’est surtout son ascension du mur de Grammont qui a été phénoménale. Ça ouvre des portes et plein de belles choses pour l’avenir. On l’a senti déçu sur le final. J’ai hâte de voir ce qui va se passer à Kuurne-Bruxelles-Kuurne ce dimanche."

Avec une telle démonstration du sprinter belge, la question des limites du coureur revient. Et pour Cyril Saugrain, il n’y a pas de doute, on a affaire à un futur tout grand : "Ses limites ? Je dirais les côtes au-delà de 2-3 kilomètres. Sinon sur tous les autres terrains, il sera intraitable. Et en plus, il a cette hargne, on l’a vu quand il va chercher cette 2e place. C’est un coureur qui va grandir et prendre de la maturité alors qu’il est déjà mature et consciencieux pour son âge. On sait qu’il va progresser de semaine en semaine. On peut s’attendre à un très très grand champion en la personne d’Arnaud De Lie."

2e aujourd’hui, Arnaud De Lie sera présent ce dimanche du côté de Kuurne.