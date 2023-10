Le chien tête en bas

Pieds et mains au sol, on lève le fessier de manière à former un V à l’envers avec son corps. Si on est assez souple, on peut lever une jambe, et si on ne l’est pas assez on peut plier les genoux. L’important est de garder les bras tendus, mais il ne faut pas se faire mal.

Cette posture va étirer toute la chaîne postérieure c’est-à-dire tout l’arrière de la jambe, de la fesse au mollet. Un bon exercice si on a mal au dos ou si on se sent raide dans les jambes.

On essaiera de tenir la position 30 à 45 secondes et puis relâcher. Si vous êtes fort ou souple, vous pourrez essayer 1 minute. Pensez à vous détendre et à bien respirer.