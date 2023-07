3 petits changements alimentaires qui peuvent avoir un grand impact sur la santé

Traditionnellement, on a l’image d’un petit-déjeuner classique qui se compose essentiellement de tartines à la confiture et d’un jus de fruit. Généralement, tout y est raffiné, industrialisé, et plein de sucres ajoutés.

Mais les habitudes alimentaires changent. Pour un petit-déjeuner plus sain, on peut se tourner vers des produits beaucoup plus gorgés de nutriments comme le muesli ou les flocons d’avoine, avec de vrais fruits qui contiennent des sucres naturels, qui seront mieux digérés et métabolisés.

Changer ne serait-ce que quelques jours par semaine donnera déjà une grande différence.