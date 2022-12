3 pastis belges qui vous rappelleront la douceur du Sud

Terre de bières mais plus uniquement. Ces dernières années, la Belgique se distingue de plus en plus par sa production d’alcools et de vins qui séduisent tant les palais locaux qu’internationaux. Parmi ces apéros qui excitent nos papilles, on retrouve le pastis bien de chez nous. Et si la Wallonie n’avait plus rien à envier au Sud de la France ? Une médaille d’or mondiale le confirme depuis plus d’un an.