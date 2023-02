3 mots pour découvrir "La Pire Amie du monde", le nouveau livre d’Alexandra Matine

M, c’est l’appellation du meilleur ami de Cyr, jeune femme trentenaire vivant à Amsterdam. Celui-ci meurt lors d’un séjour en Thaïlande, victime d’un accident de plongée. Un choc énorme pour Cyr qui tombe dans une sorte de dépression, elle ne fait que manger et monte des meubles IKEA pour passer le temps. Elle perd son boulot au passage. Mais ce qui va la tirailler, c’est que Maud, la compagne de M, lui demande d’écrire un discours pour la cérémonie, ce qui lui procure une tension extrême. Va-t-elle y arriver ?

L’autrice a choisi de raconter l’histoire à la première personne du singulier en faisant parler Cyr. Celle-ci s’adresse souvent à son meilleur ami défunt en le tutoyant. Pour Bou, la narration manque de fluidité, ce qui l’a un peu gêné dans sa lecture.

Cyr voyage entre ses souvenirs, l’amertume et la tristesse. De là naît une confrontation entre la meilleure amie et la compagne. Mais son attitude envers les autres amis est chaotique. L’histoire tourne autour du deuil de façon générale, et plus particulièrement du deuil d’une amitié. L’histoire est très bien écrite. L’écrivaine possède une plume magnifique. C’est Cyr qui nous témoigne toute son histoire, agaçante, enfermée dans un nombrilisme, seule victime dans cette histoire. Malgré cela, Bou l’a trouvée sincèrement attachante.

Va-t-elle écrire ce discours ? En tout cas, le chroniqueur vous conseille cette lecture. Les pages se tournent toutes seules, prennent aux tripes et vous décochent des sourires qui vous touchent. Alexandra Matine a la magie de rendre Cyr humaine, réelle, et fragile à en avoir les larmes…au cœur.