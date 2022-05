3 milliards de battements : les secrets de la santé de notre cœur

La Dr Emmanuelle Berthelot vient de faire paraître son dernier livre : "3 milliards de battements : les secrets de notre cœur". La cardiologue nous y explique en quoi cet organe indispensable est fascinant. Elle est l’invitée de Cédric Wautier dans Tendances Première.

Notre cœur, organe fascinant, se contracte de manière automatique environ 3 milliards de fois dans une vie. Septante fois par minute, en moyenne, jusqu’à notre mort. Il est le moteur de la circulation sanguine, la pompe centrale qui alimente les organes en sang riche en oxygène et en nutriment via le système circulatoire. S’il s’arrête de battre, la vie s’arrête. Mais le cœur n’est pas qu’une pompe, il est aussi un transcripteur de nos actions et de nos émotions.

J’ai écrit ce livre pour expliquer non seulement le fonctionnement du cœur, mais aussi pour savoir comment se développent les maladies et donner des conseils aux personnes qui veulent prendre soin de leur cœur.

Emmanuelle Berthelot s’est inspirée de l’histoire de l’une de ses patientes, qu’elle a romancée pour conter l’histoire de Catherine, une femme atteinte d’une maladie cardiaque, et nous emmener à la découverte de notre palpitant, de l’enfance à l’âge adulte en passant par la maladie.

De son fonctionnement normal à ses pathologies, sa formation, ses interactions avec les autres organes, à travers l’expérience de cette femme, on découvre les sensations cardiaques normales et anormales, les maladies, les traitements, jusqu’à la possibilité ultime, pour sauver une vie : la transplantation cardiaque… Comment prendre soin de notre organe cardiaque ? C’est ce que la doctoresse nous explique.