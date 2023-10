3 marathons dans les guiboles et déjà détenteur du record du monde : Kelvin Kiptum, à pas de géant

Quasiment rien, ou tellement peu.

Plongée en 2009, là où tout commence. Là où le hasard de la vie lui fait rencontrer l’athlète rwandais Gervais Hakizimana au détour d’un sentier non loin de son village natal, chez lui au Kenya : "Son père habitait à 1 km du village et donc on passait devant chez lui et le petit essayait de nous suivre. Je l’ai revu ensuite plusieurs fois car ma séance de côtes (NDLR : il était en stage) s’arrêtait juste devant chez lui. Au début, il me gênait presque, je lui demandais de partir. Puis, lors de mes séjours réguliers au Kenya, il progressait d’année en année" explique Hakizimana, dans des propos relayés par l’Equipe. La suite de l’histoire ? Elle est belle, et elle est toujours narrée par Hakizimana : "Je lui faisais faire la moitié de mon plan. Quand j’avais 15 km sur la piste, il en faisait 7. Et très vite, il a commencé à pouvoir me suivre…"

Vous voyez désormais où on veut en venir ? Biberonné par Hakizimana et par le manager belge, Marc Corstjens, débarque en Europe dans la foulée. En France, il remporte deux semi-marathons mais reste globalement à l’abri des projecteurs médiatiques. Son truc à lui, c’est la route et il esquive donc la piste, au contraire de Kipchoge qui, à 18 ans, était déjà champion du monde du 5000m. Trajectoires opposées mais irrémédiablement invitées à se croiser un jour…