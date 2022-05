3 looks portés au festival de Cannes validés par David Jeanmotte

Pour la 75e édition, Cannes reçoit les pointures du cinéma provenant du monde entier pour le fameux Festival de Cannes. L’occasion pour plusieurs d’assister à l’avant-première de sorties très attendues mais également de scruter les plus belles tenues et les tendances. C’est ce que David a choisi de faire dans le 8/9. Il a d’ailleurs remarqué que le fuchsia, le blanc et la sobriété étaient au rendez-vous pour les femmes, cette année.

Après avoir analysé les looks portés par les finalistes de l’Eurovision, c’est sur le tapis rouge du festival de Cannes qu’il se penche afin d’analyser 3 looks de stars…