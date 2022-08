3 jeux de sociétés pour oublier la fin des vacances

" Sobek 2 joueurs " est la réédition du célèbre jeu de collection du même nom sorti en 2010. Pour autant, rassurez-vous, on découvre quelques nouveautés dans cette version plus directe. Avec cette grosse remise à jour, Sobek s’installe sur votre table du salon avec ses tuiles et ses personnages et en s’adresse cette fois, qu’à 2 participants. Exit les cartes, on passe ici à quelque chose de plus abouti. Cette version permet aussi au joueur de piéger un petit peu plus facilement son adversaire, et quelques ajouts, tels les personnages, viennent parfois perturber la partie. C’est une réussite qui plaira aux joueurs qui ont par exemple appréciés Kingdomino. Bruno Cathala avec Sébastien Pauchon propose ici une version moderne qui fait aisément oublier les hésitations de la toute première édition.

Par : Bruno Cathala, Sébastien Pauchon

Prix : 19.90€