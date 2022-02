3 jeux de société solo pour passer le temps en quarantaine

Vous n'avez plus l'occasion de sortir de chez vous pour voyager? Pas de stress.

"Cartaventura - Oklahoma" vous emmène aux Etats-Unis en quelques instants. Dans ce jeu, vous incarnez un personnage réel de l'Histoire : Bass Reeves. Né esclave dans l'Arkansas en 1838, il devient au cours de sa vie Deputy US Marshals, alors que le pays de l'Oncle Sam sort difficilement de l'esclavagisme. Son épopée humaine et historique est à vivre à travers l'assemblage de différentes tuiles qui marquent le territoire, ses rencontres, ses actions... mais attention 5 scénarios sont à votre disposition en fonction des choix effectués tout au long de la partie. Troisième opus de l'excellente série Cartaventura, "Oklahoma" noue avec réussite faits historiques et amusement. Elaboré sous l'œil attentif des historiens de l'art Art Burton et Farid Amens, ce jeu vous fait voyager dans le temps et dans l'espace, tout en vous apprenant des faits historiques. C'est la promesse aussi d'un dépaysement total, pour une petite heure d'aventure. De 1 à 6 joueurs, dès 10 ans.

Par : Arnaud Ladagnous, Thomas Dupont, Guillaume Bernon, Jeanne Landart

Prix : 12€