3 jeux de société pour réconcilier les jeunes et les joueurs avec l’art et les musées

Ce jeu artistique unique et d’une simplicité déconcertante touchera les plus créatifs d’entre vous. Vous êtes l’élève du célèbre artiste peintre italien connu et reconnu pour la qualité de ses portraits composés à partir de reproductions de fruits et légumes. Tel le grand maître, les différents joueurs sont invités à représenter à l’aide de petits fruits et légumes magnétisés une association d’idées ou de mots piochés au hasard. Pas de limite de temps, juste le plaisir d’imaginer et interpréter des additions langagières parfois surprenantes. Une fois votre œuvre terminée à vous de la défendre et espérer que les Maitres Arcimboldo qui vous entourent voteront pour votre plus belle création. Doux, lent, créatif et artistique, " A la manière d’Arcimboldo " s’adresse à tous les amoureux des créations loufoques dès 7 ans.

A la manière d’Arcimboldo

Par : Marie & Wilfreid Fort, Nathalie & Rémi Saunier