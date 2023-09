3 jeux de société à faire découvrir à vos enfants en cette journée de congé scolaire

D’un côté des lettres de l’alphabet, de l’autre des thèmes de la vie courante et du monde, à vous de dire un mot qui commence par la lettre affichée dans la thématique piochée. Le premier qui trouve, gagne la carte et le vainqueur est celui qui en accumule le plus. Ce petit jeu peu cher et dynamique poussera votre enfant à retourner ses méninges le plus rapidement possible tout en réfléchissant à l’orthographe d’un mot. Une variable (non prévue par le jeu mais qui permet de le corser) est de trouver des mots dont la lettre affichée n’est plus la première de celui-ci. Rejouable facilement, adaptable aux envies et aux niveaux des enfants. Facile à transporter et loin d’être enfantin : méfiez-vous les adultes, vous pourriez vite vous faire distancier ! Existe en version " chiffres " pour les (non) fans de mathématiques afin de s’améliorer (en s’amusant) au calcul mental.