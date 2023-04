3 jeux de société à découvrir pendant le week-end pascal

Petit coup de cœur de ce printemps, " La Planche des pirates " est un jeu à destination des enfants dès 5 ans. Livré avec 4 mignonnes figurines éléphants, ce jeu permet de découvrir déjà la dynamique de " stop ou encore " qui est très présente dans de nombreux jeux de sociétés pour adulte. Une bonne manière de découvrir cette approche. Ici, cette création colorée et ludique de Benoit Turpin, et Florian Sirieix illustrée par Camille Chaussy invite les jeunes joueurs et leurs parents à incarner des petits pirates farceurs dont la mission est de dérober le magnifique trésor du capitaine tout en faisant porter le chapeau à un autre participant. A tour de rôle, les joueurs sont invités à s’approcher du bord de l’eau sur une planche dont le poids évolue à chaque tour. Si vous vous faites prendre, attention à la glissade vers la mer ! Avec la boite comme plateau de jeu, des éléphants comme compagnon d’aventure et des amis farceurs, " La Planche des pirates " cartonne chez les plus jeunes.