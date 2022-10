3 infos insolites sur New Amsterdam, de retour pour une saison 4 inédite

Dès le 5 novembre sur La Une, découvrez sans plus attendre la saison 4 de New Amsterdam. Mais en attendant, voici 3 infos insolites sur cette série médicale qui cartonne aux États-Unis.

Diffusée pour la première fois en 2018, New Amsterdam est une série médicale et dramatique créée par David Schulner (The Oaks, Emerald City). L'histoire est basée sur le livre Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital d'Eric Manheimer. La série est portée par des acteurs et actrices de renom : Ryan Eggold (Blacklist), Janet Montgomery (Black Swan, Salem), Freema Agyeman (Doctor Who, Sense 8) ou encore Jocko Sims (The Last Ship).

Après une année mouvementée de sacrifices et d'épreuves, Max et l'équipe de New Amsterdam entament un nouveau chapitre bien mérité de leur vie. La docteure Veronica Fuentes rejoint l'équipe pour aider à redresser l'hôpital surchargé et sous-financé. Son premier ordre du jour sera de démolir tous les programmes progressistes que Max a érigé… En parallèle, Max et Helen se rapprochent de plus en plus... comme le montre très clairement la bande annonce de cette saison 4.