3 immeubles sinistrés par le feu sur la Grand-Place de Nivelles

Un incendie assez spectaculaire s’est déclaré un peu avant midi sur la Grand-Place de Nivelles au dernier étage, au-dessus d’un magasin Carrefour Market. Ce sont d’abord des fumées qui se sont propagées dans les toitures voisines qui ont pris feu. Au total ce sont trois bâtiments qui ont été sinistrés. Les fumées étaient visibles de loin.

Le plan communal d’urgence a été activé à 12h38 et finalement levé vers 14h15.

Un périmètre de sécurité a été installé et les enfants d’une école voisine ont été invités à rester à l’intérieur pour éviter le contact avec la fumée. Les riverains aussi ont été invités à rester à l’intérieur, à garder les fenêtres fermées et à couper les ventilations pour éviter de respirer des fumées.

On dispose à ce stade de peu de détails sur les circonstances et les causes du sinistre. Il n’y a pas de victimes ni blessés. Les pompiers de Nivelles, Braine l’Alleud et Tubize sont intervenus en nombre pour circonscrire l’incendie et éviter qu’il ne s’étende à d’autres habitations de la Grand-Place nivelloise. La circulation a été temporairement suspendue et les bus TEC ont été déviés. Une vingtaine de policiers ont été mobilisés.

Le feu une fois maîtrisé, "Les services communaux ont pris en charge l’hébergement des personnes et la sécurité des bâtiments" précisent par communiqué les services du Bourgmestre Pierre Huart, lesquels ont également conseillé aux habitants et commerçants de ventiler les lieux au moins pendant une heure.