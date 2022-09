3 idées reçues sur les araignées à déconstruire

Beaucoup de gens ont peur des araignées, mais cette peur est souvent le résultat d’une méconnaissance de cet animal ! Sophie Brems était dans Le 6/8 pour nous aider à comprendre les araignées et déconstruire certaines idées reçues à leur sujet.

Saviez-vous qu’environ 40% de la population a peur des araignées ? Et pour certains d’entre nous, cette peur peut même devenir incontrôlable et se muer en arachnophobie. Pourtant, les araignées sont inoffensives chez nous, et la plupart d’entre elles sont très petites. En effet, il est extrêmement rare qu’elles mordent les humains, et lorsque c’est le cas, la morsure reste bénigne car son venin n’est pas dangereux pour l’homme.