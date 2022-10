3 groupes belges dont les guitares vont illuminer notre automne

OK Panda :

Les quatre amis qui forment le groupe OK Panda sont bruxellois. C’est en 2020 qu’Aurélien, Vincent, Alexis et Till lancent le groupe aux accents électro-pop mais toujours emprunts de rock. Là où le groupe est fort c’est dans un mélange complexe de mélancolie des textes, d’énergie de la musique et de douceur de la voix. Un premier EP est en préparation tandis qu’un nouveau single vient de voir le jour, il s’appelle "Gone Love".