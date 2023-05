3 flops poussés vers la sortie, un ailier bientôt en Italie : le mercato s'annonce agité au FC Bruges

Pour d'autres, il s'agira de les pousser vers la sortie, comme le précise Het Nieuwsblad ce mardi matin. Comme Jack Hendry (brillant à Ostende, mais incapable de confirmer dans la Venise du Nord), Dedryck Boyata (l'ancien Diable Rouge n'a porté que 14 fois le maillot brugeois) et Kamal Sowah (il n'a plus joué en championnat depuis début mars, il avait coûté 9 millions d'euros !). L'objectif : diminuer la masse salariale tout en se séparant d'éléments sur lesquels on ne compte plus.

Les trois joueurs cités pourraient toutefois profiter de l'arrivée d'un nouvel entraineur. Si ce dernier souhaite en garder, la donne pourrait évoluer. La situation est un peu identique pour Roman Yaremchuk. Acheté 17 millions d'euros à Benfica (oui oui, 17), l'attaquant ukrainien de 27 ans a marqué deux buts cette saison (contre le CS Bruges en septembre et face à Saint-Trond en octobre). Vu la somme déboursée pour l'acquérir, le FC Bruges ne pourra le laisser partir pour des cacahuètes. Un prêt pour le relancer ? Ca pourrait constituer une alternative judicieuse.

Enfin, les valeurs marchandes d'Andreas Skov Olsen et Noa Lang restent intéressantes. Le Danois de 23 ans est estimé à 17 millions d'euros, contre 15 millions d'euros pour le Néerlandais, 23 ans également. Si une bonne offre arrive sur la table brugeoise, la direction pourrait donc y réfléchir à deux fois. D'autant qu'avec une qualification en Conference League plutôt qu'en Champions League, ça fait nettement moins d'argent qui entre dans les caisses.