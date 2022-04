3 films sur le thème de Pâques à savourer durant les vacances

On s’intéresse à un genre de films très particulier avec le chroniqueur cinéma Nicolas Buytaers : les films de Pâques. Découvrez sa liste des longs-métrages à savourer en famille ou en solo… accompagnés d’œufs en chocolat !

Peu répandus de ce côté de l’Atlantique, les films de Pâques sont monnaie courante aux Etats-Unis. Et pour cause, chaque fête est un prétexte pour amener des spectateurs dans les salles obscures observe notre chroniqueur dans Le 6-8. Après Halloween et Noël (dont on vous dévoile le top 3 des meilleurs films), Pâques ne déroge pas à la règle bien que le genre soit plus récent.