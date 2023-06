3 films fous de Werner Herzog de retour dans les salles belges

A partir du 28 juin, trois films du réalisateur Werner Herzog seront montrés dans les salles belges, dans des versions restaurées : "Aguirre, la colère de Dieu", "L’énigme de Kasper Hauser" et "Fitzcarraldo".

Après avoir mis à l’honneur les films d’Andreï Tarkosvski et ceux de Yasujirō Ozu, le distributeur et réseau de salles de cinéma Lumière a jeté son dévolu sur le cinéaste allemand Werner Herzog pour cet été. Célèbre représentant du nouveau cinéma allemand, et figure publique dont l’accent et le phrasé singulier sont rentrés dans la culture populaire, le cinéaste s’est taillé une réputation d’artiste à l’audace inégalable.



Les trois films présentés dans de sublimes versions remastérisées, en témoignent. Son plus célèbre long-métrage est sans aucun doute "Aguirre, la colère de Dieu". Inspiré par l’histoire du conquistador Lope de Aguirre, parti à la recherche de l’Eldorado, le film, réalisé en 1971 en Amazonie offre une méditation sur la folie humaine face à une nature cruelle. Son tournage chaotique, aux moyens limités, est célèbre, notamment l’inondation de certains décors, qui ont finalement été incorporés à l’histoire du film. Le comportement erratique de son acteur principal, l’explosif Klaus Kinski, est également rentré dans la légende : sa relation houleuse avec Werner Herzog a d’ailleurs amené le cinéaste à en faire le sujet d’un de ses documentaires, "Ennemis intimes".

Une autre collaboration entre Herzog et Kinski trouvera d’ailleurs le chemin des salles belges cet été : "Fitzcarraldo", dont le tournage fut encore plus dantesque. En mettant en scène la vie de Fitzcarroldo, architecte fictif rêvant de construire un opéra au milieu de l’Amazonie, Herzog a entrepris un tournage à la hauteur de la folie des grandeurs de son personnage, exigeant comme lui qu’un bateau soit réellement hissé sur une colline.

Moins grandiloquent et peut-être moins célèbre, "L’énigme de Kaspar Hauser" complète la trilogie estivale d’Herzog. Librement inspiré de l’histoire vraie d’un jeune homme maintenu en captivité les 17 premières années de sa vie, le film est une parabole et une satire sociale singulière, à la fois métaphysique et absurde, tragique et absurde.



Les trois films sont à découvrir dans les salles belges à partir du 28 juin, en version restaurée 4K.