3 films à découvrir cette semaine au cinéma

Ce film raconte l’histoire d’une mère de famille qui mène une double vie. Incarné par Virginie Efira, le personnage a deux familles entre lesquelles elle se partage depuis des années. Jonglant avec les mensonges, les voyages entre la Suisse et la France, ses deux maris et tous ses enfants sans être démasquée, un jour sa vie bascule lorsque son fils entend une conversation qu’il n’aurait pas dû. Cet accident sonnera la fin de son manège et de sa double vie bien rodée…

Ce troisième long métrage d’Antoine Barraud traite la thématique des choix de vie et de l’identité. Très bien construite, l’intrigue apporte des rebondissements inattendus de sorte à garder l’attention du spectateur. Virginie, quant à elle, dégage une grande empathie dans son personnage ; il s’agit de l’un de ses plus beaux rôles pour Ann.