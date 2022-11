3 exercices pour renforcer ses fessiers et soulager son dos

Le mal de dos est un véritable fléau de notre époque. Cependant, celui-ci est souvent provoqué par un fessier trop faible car on ne lui prête pas suffisamment d'attention. Helena Roosen, kinésithérapeute, apporte trois exercices à faire pour muscler ses fessiers et soulager les douleurs au dos dans Le 6/8. Aucun matériel nécessaire, juste un peu de motivation !

Les fessiers stabilisent le bassin et sont responsables de notre posture. Ainsi, avoir un fessier faible provoque des douleurs au niveau du dos, des hanches et des genoux.

Notre fessier est composé de 3 muscles principaux. Premièrement, nous avons le grand fessier qui constitue la forme bombée de nos fesses et qui permet de nous maintenir debout. Ensuite, il y a le moyen fessier qui est responsable de la stabilisation latérale du bassin. Et finalement, le petit fessier qui est responsable du fléchissement et de la rotation de nos hanches.

Quels exercices à effectuer pour muscler ses fessiers en moins de 10 minutes ?

1. Le pont bustier

Soulevez votre bassin en contractant les muscles fessiers et poussez le sol avec vos talons tout en conservant les épaules au sol.

2. L'élévation arrière de la jambe

Tendez votre jambe et votre bras opposé en serrant les abdos.

3. Squat

Ecartez les pieds à peu près au niveau des épaules et descendez les fesses le plus bas possible en se rapprochant du sol puis remontez doucement.

Appliquez chaque exercice 3 fois pendant 1 minute.